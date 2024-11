Mileto, domani la seconda tappa regionale della campagna di ascolto “Radici” promossa da Forza Italia

Stati generali di Forza Italia in trasferta a Mileto, in occasione della campagna di ascolto promossa dal Coordinamento provinciale del partito. L’incontro pubblico è previsto domani 18 novembre nella sala consiliare di palazzo dei normanni. A partire dalle ore 17, nella sede del Comune si ritroveranno diversi esponenti regionali della “creatura” di centrodestra fondata da Silvio Berlusconi, pronti ad annotare proposte e suggerimenti che emergeranno dalla discussione in sala. L’appuntamento – dal titolo “Radici-Perché Forza Italia è territorio” – dopo i saluti del sindaco Salvatore Fortunato Giordano prevede gli interventi del vice segretario regionale del partito Emanuele Ionà, dell’assessore regionale Rosario Varì, del deputato Giovanni Arruzzolo e del presidente della commissione Bilancio alla Camera dei Deputati Giuseppe Mangialavori.

L’incontro in programma nella sala consiliare della cittadina normanna sarà moderato dal capogruppo in consiglio regionale, nonché segretario provinciale del partito, Michele Comito. Dopo il dibattito aperto agli interventi del pubblico presente, a trarre le conclusioni sarà il vice capogruppo alla Camera dei Deputati e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro. L’iniziativa itinerante, ideata dal coordinamento regionale del movimento politico, è partita sabato 16 novembre a Rosarno, con l’obiettivo di dare voce ai vari territori delle province calabresi, nessuno escluso, di recuperare la fiducia degli elettori e di contrastare la piaga dell’astensionismo. La campagna d’ascolto “Radici” prevede in totale 20 tappe, 4 per ogni provincia, da svolgersi nell’arco di un mese. Tra queste rientra, appunto, il secondo appuntamento di domani previsto a Mileto.