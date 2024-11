Carenza idrica a Pizzo, Adesione democratica chiede di incontrare l’assessore Calfapietra

Dalla carenza idrica in alcune aree della cittadina alla chiusura della fontana lungo via Sant’Antonio. Su questi punti, Adesione democratica guidata dal referente Giuseppe De Caria ha chiesto un confronto con l’assessore Stefania Calfapietra al fine di ricedere delucidazioni in merito soprattutto alle criticità del servizio idrico che sta interessando il comprensorio di Pizzo. Disservizi si stanno verificando nelle abitazioni site in via Prangi. Acqua col contagocce, invece, per i residenti di via Saponari.

«Abbiamo chiesto questo incontro all’assessore Stefania Calfapietra – ha detto Giuseppe De Caria – non solo per motivi di stima e rispetto, ma perché abbiamo onestamente riscontrato in lei una persona che si adopera concretamente per il bene del paese». Un confronto indispensabile per poter arrivare a soluzioni a beneficio della comunità nell’ottica di una «buona politica». Per il referente di Adesione democratica, infatti, «quando un’amministrazione si chiude in sé stessa, sfuggendo al libero confronto con i soggetti politici e con i cittadini non rende onore né al nobile concetto di politica né tantomeno al principio di democrazia sancito dalla nostra Repubblica». Nel frattempo il sodalizio rende noto che domenica prossima si terrà una riunione dell’interassociativa politica, composta da Liberi e forti e Nuova sinistra unita, per discutere della nomina del Nuovo consiglio delle responsabilità politiche di Adesione democratica, discussione e deliberazione su proposte di interesse pubblico da programmare ed attuare a breve e medio termine.