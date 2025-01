Nuovo ambulatorio di medicina territoriale a Soriano, Mammoliti (Pd) e Lo Schiavo (Misto): «Presidio fondamentale»

I consiglieri regionali Raffaele Mammoliti del Partito democratico e Antonio Lo Schiavo presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti esprimono, in una nota stampa congiunta, soddisfazione per l’apertura di un presidio sanitario a Soriano Calabro, attivo 12 ore al giorno. Considerano questo un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria territoriale nella zona, stante il degrado del sistema pubblico negli anni precedenti. «La partecipazione all’inaugurazione dell’Aggregazione funzionale territoriale (Aft) a Soriano Calabro – hanno fatto sapere i due consiglieri regionali – ci consente di ribadire la nostra attenzione alle problematiche della sanità vibonese».

«Già in passato – hanno evidenziato Mammoliti e Lo Schiavo – avevamo sollecitato interventi adeguati per la struttura di Soriano Calabro che, a nostro avviso, deve essere potenziata per garantire prestazioni e servizi adeguati ad una vasta popolazione dell’entroterra. Salutiamo dunque con favore l’apertura di un presidio che dovrà garantire assistenza medica 12 ore al giorno. A nostro avviso la sanità territoriale e di prossimità è indispensabile per l’affermazione dei Livelli essenziali di assistenza e contribuisce in maniera appropriata al miglior funzionamento della sanità ospedaliera. Diamo atto al costante impegno del Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima che mantiene sempre alta l’attenzione su tali tematiche. Continueremo la nostra attività ai vari livelli, difendendo il sistema sanitario pubblico di questo territorio, e non solo, che ha subito nel corso degli anni uno scellerato smantellamento. Per tali ragioni ulteriori ridimensionamenti sono inaccettabili e li contrasteremo in ogni sede deputata».