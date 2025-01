Assemblea dei sindaci vibonesi, eletto il comitato ristretto: a Fi 3 componenti su 4. La soddisfazione del partito provinciale

La partecipata Conferenza dei sindaci tenutasi ieri mattina a palazzo Luigi Razza a Vibo, per eleggere il Comitato ristretto dell’Assemblea, ha portato Forza Italia a chiudere tre delle quattro caselle previste. Mentre la quinta spetta per diritto al sindaco del capoluogo provinciale, Enzo Romeo. A comporre il comitato ristretto sono dunque i tre sindaci vicini a Fi – Fortunato Giordano (Mileto), Sergio Pititto (Pizzo), Giuseppe Marasco (Nicotera) – insieme a Vincenzo Massa (Vazzano). Un passaggio fondamentale questo, per aprire ufficialmente la tanto sperata (nei cittadini) fase di dialogo con le istituzioni per affrontare soprattutto la crisi del comparto sanitario provinciale, tra licenziamenti di personale infermieristico e oss assunto in pandemia, carenza cronica di personale sanitario con conseguenza di reparti chiusi e servizi ai cittadini negati. Del risultato conseguito in seno alla Conferenza dei sindaci va fiero il coordinamento provinciale di Fi, presieduto da Michele Comito. Soddisfazione manifestata attraverso una nota stampa del portavoce, Sergio Cannatelli, sindaco di Sorianello.

«Esprimo soddisfazione per l’elezione dei quattro componenti all’interno del Comitato ristretto dell’Assemblea dei sindaci di Vibo Valentia – ha fatto sapere Cannatelli -. Si è conclusa un’importantissima ed estremamente partecipata seduta dell’Assemblea. Da rappresentanti del territorio prima ancora che da dirigenti di partito – ha dichiarato nella nota Cannatelli -, non possiamo che accogliere con favore l’esito della riunione odierna. Era di fondamentale importanza procedere con la regolare costituzione dei nuovi organismi, poiché le esigenze e le emergenze della provincia di Vibo Valentia, in campo sanitario, non possono attendere oltre. È ciò che ci chiedono i cittadini, ed è ciò che, in qualità di sindaci sempre in prima linea, intendiamo portare avanti sui tavoli deputati».

L’Assemblea, prosegue la nota, «si è espressa in maniera democratica e netta, ed ha chiesto ai quattro sindaci espressione del centrodestra vibonese di farsi carico delle istanze della collettività. In attesa di definire i successivi passaggi formali, l’Assemblea è pronta ad affrontare le emergenze note ed avviare una urgente interlocuzione con la terna commissariale dell’Azienda sanitaria, con la struttura commissariale regionale e con tutti coloro che hanno a cuore le sorti della sanità nella nostra provincia».

«A nome dell’intero coordinamento, a cominciare dal coordinatore Michele Comito, intanto, rivolgiamo gli auguri di buon lavoro ai sindaci Fortunato Giordano, Sergio Pititto, Giuseppe Marasco e Vincenzo Massa, ed un ringraziamento – ha poi concluso Cannatelli – a tutti i sindaci della provincia che hanno espresso la loro preferenza per i rappresentanti eletti».