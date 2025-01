Il Governo assegna 1327 nuovi Agenti al sistema penitenziario di cui 11 a Vibo, La Gamba (Fdi) e Corrado (Gn): «Segnale di attenzione al nostro territorio»

Per i due esponenti di Fratelli d'Italia questo incremento «migliora le condizioni lavorative del personale in servizio alla Casa circondariale»

L’arrivo di 1327 nuovi Agenti nel sistema penitenziario nazionale, 11 di questi assegnati alla Casa circondariale di Vibo Valentia, segna, per Fratelli d’Italia di Vibo e Gioventù nazionale, un importante traguardo nell’affrontare le criticità che affliggono da tempo le strutture carcerarie, come le ultime aggressioni registratesi ai danni di alcuni infermieri. «Ancora una volta il governo guidato da Giorgia Meloni dimostra un impegno concreto nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane. L’arrivo di 1327 nuovi Agenti rappresenta una risposta significativa alle criticità del nostro sistema penitenziario, aggravate da anni di incuria dei precedenti governi». Commenta così Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vibo Valentia, il recente incremento delle risorse umane negli istituti di pena italiani. «Per la nostra provincia – prosegue La Gamba nel suo comunicato stampa – questo risultato è particolarmente importante: con l’assegnazione di 11 nuovi agenti alla Casa circondariale di Vibo Valentia si dà un segnale chiaro di attenzione verso le esigenze del nostro territorio. Questa scelta non solo allevia le storiche carenze di organico, ma garantisce migliori condizioni lavorative per il personale in servizio, sempre impegnato in prima linea per assicurare l’ordine e il rispetto della legge. È un tassello fondamentale per migliorare la gestione della sicurezza in Calabria».

A fargli eco, il presidente del movimento giovanile Gioventù nazionale, Pascal Corrado, che aggiunge: «L’impegno del nostro governo rappresenta un modello di concretezza e visione strategica. L’attenzione e la sicurezza nei nostri istituti penitenziari dimostra quanto sia cruciale il rispetto delle istituzioni e delle persone che le servono». Corrado, nello stesso comunicato stampa, sottolinea inoltre l’importanza delle prospettive future: «È nostro compito, come giovani di questo partito, sostenere politiche di lungo respiro che abbiano un impatto reale sulla nostra comunità». Il coordinamento provinciale di Vibo Valentia di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale ribadisce il proprio ringraziamento al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, per il lavoro svolto e al sottosegretario Wanda Ferro, «sempre attenta alle esigenze della Calabria e vicina alle problematiche del territorio».

«Continueremo a lavorare insieme per garantire sicurezza, dignità e rispetto per chi serve lo Stato e per la nostra comunità», concludono La Gamba e Corrado, uniti nel sottolineare la «centralità di questi interventi per lo sviluppo di un’Italia più forte e sicura».