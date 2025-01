Zambrone, tutti pazzi per gli Anni 90: la proposta di Epifanio su un revival musicale raccoglie consensi, ma bisogna trovare i soldi

«Bella, l’idea di fare “risorgere l’uomo ragno”». Con queste parole la presidente della Commissione cultura del Comune di Zambrone, Antonella Grillo, accoglie e commenta l’idea avanzata dalla consigliera di minoranza, Mariella Epifanio, di creare un revival musicale degli anni ’90 con le più iconiche hit del periodo, inclusa, appunto, “Hanno ucciso l’uomo ragno” degli 883. «L’espressione – prosegue Grillo nel suo comunicato stampa – prende spunto dal noto ritornello di una canzone degli anni Novanta che sarebbe il fulcro di uno spettacolo interamente incentrato sull’elemento musicale di quel decennio. Apprezzato e positivo lo spirito propositivo che ha animato la consigliera Mariella Epifanio». Per Grillo di “Identità e futuro per Zambrone”, «tutto ciò che interessa il territorio, la sua promozione, la pervicace volontà di porlo al centro dell’attenzione turistica per la sua originalità, anche nelle proposte culturali o di intrattenimento, non può che essere accolto con favore».

«L’idea suggerita – continua Grillo – è in linea con la necessità già discussa in altre sedute della Commissione cultura, di dare ulteriore impulso di crescita alla kermesse Aramonese che anima l’estate zambronese da due lustri. Essa sarebbe perfettamente integrata con una rassegna che include serate dedicate al teatro vernacolare e classico, jazz, libri, musica popolare, giocoleria da strada e così via». Epifanio incassa quindi il plauso della maggioranza: «Alla prossima seduta della Commissione, la proposta sarà sicuramente inserita all’ordine del giorno e oggetto di discussione».

«Posso anticipare che, in linea di massima, tale proposta riscuote il favore positivo degli amministratori. Unico limite, allo stato significativo, la sostenibilità economica e ciò anche alla luce della necessità di assicurare una proposta molteplice, variegata e dislocata su tutto il territorio comunale che è peculiarità tipica della kermesse aramonese». Ed è proprio su questo aspetto, ha poi concluso Grillo «che non saranno lesinate energie per tentare di concretizzare il revival. Insomma, le prospettive per il futuro sono buone, la loro sostenibilità effettiva andrà purtuttavia verificata con la dovuta attenzione e oggettività. Di certo non mancherà l’impegno per tentare di rendere la proposta attuabile».