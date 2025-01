“Hanno ucciso l’uomo ragno” e a Zambrone c’è chi vuole resuscitarlo: «In estate puntiamo su un revival musicale Anni 90»

È la proposta della consigliera comunale di opposizione Mariella Epifanio che «tende la mano alla maggioranza» per lavorare insieme su eventi che facciano leva sull’epoca d’oro del pop e della disco music

«Tre parole: Zambrone, disco, anni 90. Un mix che fa sognare e che riporta la mente di molti di noi, agli anni più belli della nostra adolescenza: al Blue Inn meta di grandi artisti musicali italiani, come di alcuni famosi politici, ad una Zambrone viva e partecipe, piena di gente ogni sera, in ogni angolo del territorio comunale».

È la premessa che si legge in una nota diffusa dalla consigliera comunale di opposizione Mariella Epifanio, che richiama alla mente i fasti di «un tempo di grande benessere per l’Italia». Epifani formula una proposta diretta alla maggioranza, chiedendo di attivarsi sin da ora per organizzare eventi estivi che facciano leva sulla musica dell’ultimo decennio del secolo scorso.

«La premessa ha uno scopo – spiega in una nota -, racchiuso nella proposta che il 23 gennaio è stata inviata via pec, a mia firma, al sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina, ai consiglieri con deleghe al turismo Carlo Ferraro, Salvatore Grillo, per gli spazi pubblici e le politiche giovanili e, al Presidente della commissione cultura, Antonella Grillo. Dopo diversi scambi di vedute avuti con i destinatari della proposta e convenendo che l’estate è la stagione del divertimento e come tale, merita una programmazione più ricca di svago, ho proposto la presentazione di una serata diversa, più coinvolgente, richiamando l’attenzione di migliaia di persone: una serata dedicata al ricordo della musica disco degli anni 90».

A sostegno della sua idea, Epifanio fa notare che «negli ultimi anni, in alcune località della costa degli dei, ha riscosso grande successo un gruppo di artisti la cui serata prende il nome di “Voglio tornare negli anni 90”, che ripercorre con un ritmo coinvolgente, un decennio di musica».

«Migliaia di persone davanti al palco – continua -, hanno dimostrato la riuscita della serata e reso l’evento unico. Facendomi portavoce del gruppo che rappresento e, del pensiero di molti cittadini zambronesi e visitatori estivi del mio territorio, ho esposto la delusione di assistere negli anni, ad un calendario di eventi dai toni miti, a volte spenti, poco partecipati, più adatti invece, ad una programmazione non estiva. Dovere di ogni componente le istituzioni pubbliche è quello di fare in modo che il benessere e il progresso sociale ed economico del territorio di competenza, sia ricercato, garantito e, per un’amministrazione che bene ha lavorato, crescente».

Poi, la chiosa finale: «Con questo spirito, come capogruppo di opposizione mi faccio portavoce di questa proposta, considerando che il bene del territorio merita la collaborazione delle parti, per ottenere il miglior risultato possibile. Zambrone è un territorio incantevole, uno scrigno dalle mille ricchezze ancora in gran parte da scoprire. L’opposizione tende la mano alla maggioranza, coinvolgendo il ruolo della commissione cultura, nella speranza che la proposta possa essere accolta e regali al territorio, una serata indimenticabile e di enorme successo».