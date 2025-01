Stefano Luciano nominato coordinatore provinciale dell’Udc di Vibo Valentia. Cesa e Bulzomì: «Rappresenta un valore aggiunto»

Stefano Luciano nominato coordinatore provinciale dell’Udc di Vibo Valentia. «Non vi è dubbio che Luciano rappresenti un valore aggiunto in termini professionali e politici anche in funzione dell’impegno che ha assunto nell’ambito delle istituzioni e che lo ha portato sotto il profilo politico a costituire un gruppo solido, denominato Vibo Unica, che alle ultime elezioni

Stefano Luciano nominato coordinatore provinciale dell’Udc di Vibo Valentia. «Non vi è dubbio che Luciano rappresenti un valore aggiunto in termini professionali e politici anche in funzione dell’impegno che ha assunto nell’ambito delle istituzioni e che lo ha portato sotto il profilo politico a costituire un gruppo solido, denominato Vibo Unica, che alle ultime elezioni amministrative ha ottenuto senza simboli di partito il 7% dei consensi complessivi». Così in una nota, Lorenzo Cesa (segretario nazionale Udc) e Salvatore Bulzomì (coordinatore regionale Udc Calabria).

«Il partito nazionale e regionale ha deciso di investire su tale figura consegnandogli la guida provinciale dell’Udc di Vibo Valentia al fine di ulteriormente rafforzare il processo di radicamento che porterà l’intera compagine ad essere più competitiva per le prossime sfide elettorali – si legge ancora nella nota. Abbiamo delegato altresì Luciano a nominare, d’intesa con il coordinatore regionale Bulzomì, il coordinatore cittadino del partito nonché i componenti della segreteria provinciale e cittadina i cui nomi saranno resi noti nei prossimi giorni».