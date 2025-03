Nomina Menniti, Luciano (Udc): «Schiaffo ai cittadini che i 5stelle hanno avallato. Dove sono finiti i loro slogan?»

Bufera sull’amministrazione comunale di Vibo Valentia per la nomina a capo gabinetto di Gianpiero Menniti, già addetto stampa di Enzo Romeo nel corso della campagna elettorale. Sul tema interviene anche Stefano Luciano, segretario provinciale dell’Udc. «La vicenda è grave dal punto di vista delle casse comunali, lascia attoniti per la tracotanza con la quale si è proceduto, incide sulla tenuta dei rapporti politici all’interno della maggioranza e richiama profili giuridici di massima rilevanza», scrive in una nota.

«Sotto il profilo delle casse comunali certamente non floride – spiega Luciano – siamo di fronte ad uno schiaffo all’intera cittadinanza che da un lato si ritrova una città con strade dissestate per assenza di fondi e dall’altro con le risorse finanziare derivanti dai tributi pagati dagli stessi cittadini al massimo delle aliquote che vengono impiegate per pagare consulenti che al contempo sono rappresentanti di forze politiche che hanno sostenuto il sindaco in campagna elettorale. Con ciò, confermando le ragioni di chi ha sostenuto la necessità di Romeo di gratificare i suoi sostenitori indipendentemente da criteri selettiv».

Luciano parla quindi di «tracotanza che umilia la vocazione pubblica delle istituzioni. Ed infatti, vi era stato un primo bando dai requisiti sospetti in quanto tradivano l’intento di attribuire l’incarico ad una persona ben specifica: due lauree, esperienza decennale come dirigente di azienda ed iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti; quest’ultimo requisito che tagliava fuori tutti i giornalisti iscritti all’albo dei professionisti palesandosi come una ingiustificata restrizione». Si tratta del bando – pubblicato a fine settembre e poi naufragato – per la ricerca di un superconsulente da 400 euro al giorno (con fondi Pnrr) per circa due mesi di lavoro.

La nomina di Menniti ora, prosegue Luciano, «inoltre ha fatto emergere la precarietà dei rapporti tra le forze che sostengono il sindaco che si evince in modo chiaro dalla posizione adottata dal Pd che prende le distanze disertando la giunta con i propri assessori Soriano e Continanza. Inoltre per bocca del capogruppo (Francesco Colelli, sentito da Il Vibonese, ndr) dichiarano di non avere apprezzato quanto accaduto fermo restando che occorre interrogarsi se la posizione del Pd sarebbe stata analoga nel caso in cui il consulente scelto fosse stato gradito a tale partito. Sotto questo aspetto il Pd ha comunque preso una posizione mentre lascia perplessi la circostanza che i cinque stelle hanno acconsentito ad un’operazione che è in netta contraddizione con il loro credo politico fatto di slogan: “onestà, riduzione dei costi della politica” che è il concentrato esattamente contrario rispetto all’oggetto del loro consenso alla scelta di Romeo. Il chè conferma come gli slogan sono una cosa e la coerenza dei comportamenti un’altra. Sarà interessante capire se i due assessori Santoro e Miceli intenderanno assumere una posizione per spiegare al loro elettorato questa contraddizione rispetto ai dichiarati valori del partito oppure preferiranno nascondersi dietro il silenzio.

Conclude poi il segretario provinciale dell’Udc: «Resta ancora da considerare l’immagine che ha dato di sé il consulente nominato: nei primi giorni di marzo si scagliava contro chi individuava nella sua persona il prescelto del sindaco definendoli “cagnacci rabbiosi” escludendo qualunque suo interesse a ricoprire quel ruolo ed oggi invece è divenuto l’oggetto dello scandalo. Infine molto rilevante è l’aspetto prettamente giuridico dell’intera vicenda in quanto non può sfuggire ai tecnici del diritto che siamo di fronte ad un incarico pubblico retribuito con fondi pubblici in continuità con la medesima scelta che lo stesso sindaco, prima della proclamazione, aveva fatto in veste di privato per propri interessi e finalità».