Vibo, consiglio comunale a porte chiuse causa coronavirus

L’emergenza sanitaria in corso determina anche la variazione dell’agenda amministrativa: l’assemblea discuterà solo il punto relativo alla Tari

Le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, disposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri, hanno indotto, anche la modifica dell’ordine del giorno del consiglio comunale di Vibo Valentia.



In seguito alla conferenza dei capigruppo, riunitasi stamattina, il presidente del Consiglio Rino Putrino, ha diramato il nuovo Odg che prevede per il consiglio comunale una seduta a porte chiuse, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per lunedì 9 marzo alle ore 9.30, un solo punto: scadenze e modalità di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020.



