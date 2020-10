Cessaniti, avviso pubblico per reclutare assessori donna: rispondono in due

Il sindaco Mazzeo cerca fuori dal Consiglio componenti femminili per la sua Giunta: «Valutiamo tutti gli scenari ma non consentiremo speculazioni»

Sono due le richieste pervenute per il “posto rosa” in Giunta. Lo conferma il sindaco Francesco Mazzeo che, proprio nei giorni scorsi, in virtù dei paletti normativi, si è trovato di fronte al rebus di dover garantire un’adeguata rappresentanza femminile all’interno dell’esecutivo nonostante nessuna donna sia risultata eletta nella sua maggioranza. Così, con un avviso pubblico, scaduto nella giornata dell’8 ottobre, aveva palesato la necessità di reperire aspiranti candidate all’esterno dell’assise dovendo assicurare la parità di genere nella squadra che amministrerà il paese nei prossimi cinque anni. «Ricordo che si tratta di ruoli a carattere strettamente fiduciario – fa presente il primo cittadino – pertanto, la scelta si baserà su personalità in linea con il progetto politico-amministrativo della squadra. Terremo alla larga eventuali strumentalizzazioni».



Le elezioni dello scorso settembre, infatti, hanno registrato la vittoria della lista “Cessaniti nel cuore”. Ma tra le fila dello schieramento, nessuna donna eletta: «In questa fase – ha aggiunto poi il sindaco Mazzeo – vaglieremo le proposte. Se non dovessero andare a buon fine, proseguiremo con una strada alternativa. Come ad esempio l’assegnazione di deleghe temporanee ai consiglieri eletti, in attesa di trovare una soluzione. Valuteremo in queste ore, non si può attendere oltre». Il primo consiglio post amministrative, è atteso per la giornata odierna. Per il primo cittadino, al suo secondo mandato consecutivo, la sfida sarà quella tener fede agli obiettivi promossi durante la campagna elettorale.