Dimissioni Zingaretti, il Pd di Vibo: «Abbiamo ancora bisogno della sua passione»

Il segretario provinciale Vincenzo Insardà: «Siamo scossi. Occorre una profonda riflessione sulle scelte del prossimo futuro»

«Le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla Segreteria nazionale hanno scosso la nostra comunità e impegnano tutti ad una profonda riflessione sul ruolo che nelle scelte del prossimo futuro dovrà avere il Partito Democratico». Così in una nota il segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia, Vincenzo Insardà.

«C’è un grande bisogno di riportare l’attenzione sulle priorità imposte dalla crisi sanitaria, sociale ed economica, sulle cose importanti da fare per i territori e per le persone che attendono risposte adeguate e meno retorica – afferma il rappresentante territoriale del Pd -. Abbiamo dato vita a un progetto in cui la pluralità rappresenta un valore, condiviso e da tutelare, sostenuto da un’ampia maggioranza di democratiche e democratici».



«Il Pd deve proseguire con maggiore forza e chiarezza il percorso di costruzione di un fronte riformista – conclude Insardà -, progressista e popolare per il quale sono ancora necessari l’equilibrio e la passione del segretario Nicola Zingaretti».