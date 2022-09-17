Il parlamentare dei Cinque Stelle rivendica la bontà della misura che ha portato la provincia di Vibo al quarto posto nella classifica di crescita per numero di aziende nel settore delle costruzioni

“Con un balzo di 6,2 punti percentuali, la provincia di Vibo si piazza al quarto posto nella speciale classifica di crescita per numero di aziende nel settore dell’edilizia. Il boom si deve allo strumento del Superbonus da noi del Movimento 5 Stelle ideato, perorato e difeso”.

È quanto fa sapere, in una nota, il portavoce del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci, candidato alla Camera dei deputati, che aggiunge: “Tutto questo ci rende giustizia della propaganda nera fatta nel corso di questi mesi dai nemici del Superbonus a cominciare dal presidente del Consiglio Mario Draghi che ebbe finanche l’improntitudine di andare a Strasburgo a parlar male della misura contrariamente a quanto fatto dalla presidente della Commissione Europea Von Der Leyen che ebbe solo parole di apprezzamento. Il dato sul boom delle aziende – sottolinea Tucci – emerge da un’analisi condotta da Das, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale. Per una volta il Vibonese non si trova nei bassifondi della classifica, ma in cima dopo Bolzano (+8,6%), Caserta (+6,7%) e Palermo (+6,5%)”. [Continua in basso]

Per il parlamentare pentastellato “il Superbonus con nemmeno 30 miliardi di investimento ha prodotto il 6.6 per cento di PIL (circa 120 miliardi di euro) nel 2021, un risparmio annuo in bolletta di 500 euro per italiano, 674mila posti di lavoro e oltre a 797mila tonnellate in meno di emissioni inquinanti. Dati che fanno riflettere e confermano la validità e la bontà della legge. Insomma il Superbonus – conclude Tucci – è una misura che ha consentito al comparto edilizio italiano in crisi profonda da decenni di rilanciarsi, tanto da assurgere ad essere locomotiva in Europa mettendosi alle spalle potenze economiche come Francia e Germania. Uno strumento a favore di tutti, anticiclico e vincente su tutta la linea, in campo ambientale, energetico e finanziario”.

