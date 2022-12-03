Francesco Fusca pone l’attenzione sulla struttura sportiva inutilizzata e abbandonata, provvista anche di pannelli solari

“Il campo polivalente di Vibo Marina intitolato a “Giancarlo Naso” è chiuso ed inutilizzato nell’indifferenza dell’amministrazione comunale che, ancora una volta, dimostra come Vibo Marina sia importante solo in campagna elettorale”. E’ quanto afferma il vice segretario cittadino di Azione, Francesco Fusca. “Questo campo, provvisto altresì di pannelli per la produzione di acqua calda, potrebbe rappresentare un attrattore turistico capace di incrementare le attività commerciali della zona. Fermo restando che le politiche dirette ad agevolare lo sport sono comunque proficue in un territorio, come il nostro, carente di strutture sportive capaci di creare anche socialità e coesione sociale. Ritengo che la capacità di un’amministrazione si misuri sulle cose concrete che vengono fatte a favore di una comunità ed in questo senso invito l’amministrazione comunale ad intervenire affinché venga fatto quanto necessario per l’apertura del campo polivalente di Vibo Marina”.

