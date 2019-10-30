Maria Limardo firma il decreto di rimodulazione degli incarichi: tolte tutte le deleghe a Filippo Nesci, tranne il comando della Municipale

Filippo Nesci resta un “semplice” comandante della Polizia municipale. Da questa mattina non è più un dirigente con responsabilità in tutti quei settori che gli erano stati affidati dallo scorso luglio, a cominciare dai Tributi, passando per la gestione del patrimonio e i servizi inerenti abusivismo edilizio, demolizioni, contenzioso e ancora edilizia residenziale pubblica e servizi cimiteriali. È questo l’effetto più drastico del decreto firmato questa mattina dal sindaco Maria Limardo sull’attribuzione degli incarichi dirigenziali. Un provvedimento adottato all’indomani del blitz della Guardia di finanza che ha acquisito migliaia di pagine di atti amministrativi su disposizione della Procura antimafia di Catanzaro. [Continua dopo la pubblicità]

La rimodulazione delle deleghe, in realtà, era già nell’aria da diverso tempo, in particolare dall’arrivo a Palazzo Luigi Razza del segretario generale Domenico Libero Scuglia, esperto in materia contabile e tributaria. A lui, infatti, vanno settori nevralgici come Commercio e Attività produttive, Lavori pubblici, Bilancio, Tributi, Patrimonio, Istruzione, Politiche sociali, Affari legali, Cultura, Turismo. Alla dirigente Adriana Teti, invece, va l’Urbanistica, lo sportello unico dell’edilizia, i Rifiuti, l’Innovazione tecnologica. D’altronde, lo stesso sindaco lo aveva annunciato proprio nel pomeriggio, quando ha spiegato ai nostri microfoni di avere adottato alcuni provvedimenti «nell’ottica di una rotazione degli incarichi». È innegabile, comunque, che il decreto di questa mattina sia frutto di una situazione che viene percepita per quello che è: estremamente delicata. A risultare di fatto “esautorato” è il comandante della Municipale Filippo Nesci.

