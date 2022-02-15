A Francesco Colelli si contrappone Claudia Gioia la cui lista non è mai stata esclusa e può quindi concorrere senza problemi. Possibile una pronuncia del segretario regionale Nicola Irto prima del voto su situazioni paradossali che vedono candidati genitori a sostegno dei figli dopo aver vagliato la regolarità formale delle liste

E’ sfida a due per il direttivo del circolo cittadino del Pd con candidati a segretario Francesco Colelli e Claudia Gioia. Proprio quest’ultima ha voluto rimarcare che la sua lista “non è mai stata dichiarata inammissibile e quindi riammessa, bensì regolarmente presentata e dichiarata ammissibile dalla commissione provinciale del Partito nella giornata di ieri”.

Dal verbale della commissione provinciale del Partito, del resto, si evince che la stessa nella giornata di domenica non ha escluso alcuna lista ma ha invece dichiarato decaduto dalla commissione Carmelo Apa che ritroviamo ora candidato al direttivo del circolo cittadino nella lista di Francesco Colelli e che senza la decadenza avrebbe dovuto pronunciarsi insieme agli altri sull’ammissione della lista concorrente (quella di Claudia Gioia). La commissione provinciale del Partito democratico, quindi, nella giornata di domenica ha solo chiesto dei chiarimenti alla commissione regionale del Pd in ordine alla regolarità formale della lista a sostegno di Claudia Gioia, atteso che i nominativi dei candidati di sesso femminile non erano stati posti, in un caso, alternativamente a quelli maschili. “Vizi” formali che non hanno inciso sulla regolarità della presentazione della lista di Claudia Gioia, atteso fra l’altro che analoghe situazioni si sono registrate anche nel resto d’Italia e pure nella vicina Cosenza e sono state tutte superate dal Partito nazionale e dalla commissione regionale (nel caso di Cosenza) poiché si tratta di rilievi che non incidono sull’ammissione delle liste. Lista di Claudia Gioia, dunque, che non è mai stata riammessa nella competizione in quanto mai esclusa. Superati così tutti i dubbi paventati da qualcuno nel Pd circa l’esclusione della lista di Claudia Gioia, sarà sfida a due per la segreteria del circolo cittadino. [Continua in basso]

Restano a questo punto solo i problemi (e non sono di poco conto) che abbiamo sollevato domenica, vale a dire le decisioni che dovrà assumere il segretario regionale del Pd, Nicola Irto, alla luce del fatto che il vaglio della regolarità della candidatura di Francesco Colelli è passata sia dalle mani di Carmelo Apa (componente della commissione per il tesseramento e congresso) che da quelle del proprio genitore, Teresa Esposito (presidente della commissione del tesseramento e del congresso) che, superata tale fase, è ora candidata nella stessa lista del figlio che aspira alla riconferma quale segretario cittadino. Aspetti non da poco e sui quali potrebbe in tempi brevi (il voto è previsto da venerdì a domenica) dire la sua proprio Nicola Irto, tranquillizzando iscritti, simpatizzanti ed elettori del Pd su situazioni paradossali che hanno varcato gli stretti confini provinciali.

LEGGI ANCHE: Il Pd a Vibo e quelle candidature in “famiglia” sulle quali Irto è chiamato a dire la sua