Il seggio per Palazzo Madama andato poi alla rappresentante della coalizione di centrodestra Tilde Minasi (Lega)

Il Movimento 5 Stelle non è soltanto il primo partito nella città di Vibo Valentia nel voto espresso dai cittadini nel collegio 4 Vibo-Piana di Gioia Tauro per aggiudicarsi uno scranno alla Camera dei Deputati (seggio poi conquistato da Giovanni Arruzzolo, di Forza Italia), ma anche nel voto che i cittadini vibonesi hanno riservato all’uninominale per il Senato Sud Catanzaro- Vibo- Reggio Calabria. E, questo, nonostante anche in questo caso abbia vinto la candidata del centrodestra Tilde Minasi (Lega). Il Movimento 5 Stelle prende, infatti, 3.096 voti, pari al 25,56% dei consensi elettorali. Forza Italia, invece, si piazza al secondo posto con 2.096 voti presi, pari al 17,30% delle preferenze. Fratelli d’Italia sale al terzo posto ottenendo 1.979 voti, pari al 16,34% delle preferenze.



Quindi il Partito democratico che ha ottenuto 1.797 voti, pari al 14,83% dei consensi, la Lega del leader nazionale Salvini che incassa 1.089 voti, pari all’8,99% delle preferenze, il Terzo Polo (Azione Italia-Viva) che ha complessivamente ottenuto 556 voti, pari al 4,59 dei consensi, “Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro Udc”, a cui sono andati 384 voti, pari al 3,17% dei consensi, Alleanza Verdi e Sinistra che ha ottenuto 190 voti, pari all’1,57% delle preferenze, Unione Popolare con De Magistris e +Europa, a cui sono andati a entrambe le forze politiche esattamente 181 voti, pari all’1,49% delle preferenze. Poi Italia Sovrana e Popolare a cui sono andati 140 voti, pari all’1,16% delle preferenze, Italexit che ha incassato 135 voti, pari all’1,11% dei consensi, e Impegno civico-Luigi Di Maio che ha preso 96 voti, pari allo 0,79% delle preferenze. [Continua in basso]

Tutti i candidati nel collegio Senato Sud

Questi comunque erano tutti i candidati nel collegio uninominale per il Senato Sud Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria: Tilde Minasi (Lega); Francesco Pitaro (Pd); Giuseppe Auddino (M5S); Agostino Siviglia (Terzo Polo); Domenico Pendolino (Noi Di Centro-Mastella); Rosa Politano (Italxit); Angelina Antonietta Martino (Unione Popolare con De Magistris); Antonia Condemi (Italia Sovrana e Popolare); Antonella Bisoni Perissinotti (Alternativa per l’Italia); Antonio Pocchia (Destre Unite); Giovanni Giannuzzi (Vita).

