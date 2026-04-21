Il quadro politico in vista delle prossime consultazioni comunali a Ricadi si arricchisce: Domenico Locane è ufficialmente il candidato alla carica di sindaco.

I dettagli sono contenuti in una nota stampa nella quale si specifica che si tratta di «una candidatura espressione del territorio». «A differenza dei classici accordi di palazzo - continua il comunicato -, la discesa in campo di Locane si distingue per una matrice chiaramente popolare. La sua investitura è infatti il risultato di un percorso condiviso, una scelta nata "dal basso" espressione dei cittadini di tutto il territorio comunale che, nel corso degli ultimi mesi, hanno sollecitato un impegno diretto dell'uomo e del professionista».

E ancora: «La popolazione ha riconosciuto in Domenico Locane tre elementi fondamentali per la guida del Comune: competenza, impegno e capacità di ascolto. Con l'ufficializzazione del candidato a sindaco, la macchina organizzativa è ormai a pieno regime. L'entourage di Locane fa sapere che il progetto non si ferma alla singola figura del leader, ma poggia su una visione collettiva di rinnovamento».

«Non è la candidatura di un singolo, ma la risposta a un bisogno di partecipazione espresso dai cittadini», concludono i sostenitori di Locane. Nei prossimi giorni verranno resi noti anche i nomi dei componenti della lista.