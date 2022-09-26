L’esponente politico vibonese è stato eletto alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Calabria: «Inizia una nuova storia per la nostra regione e per il Paese»

«Gli italiani hanno consegnato un’ampia vittoria al centrodestra e bocciato amaramente le sedicenti forze progressiste». Lo afferma Giuseppe Mangialavori, coordinatore regionale in Calabria di Forza Italia. Il senatore vibonese uscente di Forza Italia è stato eletto alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Calabria nel quale era candidato capolista per Fi. [Continua in basso]

Per l’esponente azzurro: «adesso l’imperativo categorico è formare un Governo stabile e in grado di affrontare da subito tutte le emergenze del Paese. Forza Italia ha dimostrato di essere ancora una forza centrale nel panorama politico nazionale. Il suo risultato, in Calabria, è stato a dir poco straordinario: il 16% è la percentuale più alta in Italia, il doppio della media nazionale».

«La Calabria – aggiunge – si conferma come la regione più azzurra del Paese e, da coordinatore regionale, non posso non esserne orgoglioso. Ringrazio gli elettori calabresi che hanno premiato la nostra proposta politica. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi – ribadisce Mangialavori- per l’apporto che, ancora una volta, ha saputo dare a questa campagna elettorale. E ringrazio il governatore Roberto Occhiuto, la cui leadership ha contribuito in modo decisivo al nostro successo. Avere governi di centrodestra a Roma e a Catanzaro non potrà che avere effetti benefici per la Calabria. Sono sicuro che, da oggi, sia iniziata una nuova storia per la nostra regione e per il Paese».

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, Collegio 4 Camera: a Vibo città il Movimento 5 Stelle diventa il primo partito

Elezioni Politiche 2022: tutti i senatori e i deputati eletti in Calabria – LIVE

Gentile jr (Fi) fuori dal Parlamento, rieletta a Cosenza Anna Laura Orrico (M5S)

Elezioni 2022, Mangialavori eletto deputato nel collegio plurinominale Calabria