Il candidato a sindaco Domenico Santoro pronto ad investire il ministro Toninelli per gli interventi infrastrutturali e per incrementare la movimentazione commerciale e crocieristica dello scalo vibonese

Si è concluso ieri pomeriggio il previsto incontro con i cittadini e i pescatori di Vibo Marina organizzato dal Movimento Cinque Stelle nell’ambito delle iniziative per il doppio appuntamento elettorale del 26 maggio. Hanno preso parte all’iniziativa il candidato a sindaco Domenico Santoro e i parlamentari Riccardo Tucci e Giuseppe D’Ippolito. Il primo intervento è stato quello del portavoce alla Camera Tucci, che si è soffermato su temi di carattere ambientale e politico-amministrativo evidenziando come il 26 maggio sia possibile costruire “un’alternativa rispetto alle disastrose esperienze passate facendo ricorso alla libertà delle coscienze in contrapposizione a schieramenti che hanno come unico fine la gestione del potere fine a se stesso”. A seguire, il parlamentare D’Ippolito ha affrontato nei particolari le problematiche che interessano il porto e la marineria illustrando i contenuti del recente decreto che interessa gli aspetti legati alla pesca del tonno.

Quindi l’intervento del candidato sindaco Domenico Santoro che ha evidenziato come il M5S sia l’unica forza politica in grado di dare un rinnovato impulso al porto di Vibo Marina che versa in una condizione di completo abbandono. “Tutti i candidati a sindaco – ha sottolineato Santoro – nei loro programmi affermano di voler puntare sullo sviluppo del porto, ma nessuno è in grado di spiegare come questo rilancio possa concretamente attuarsi. Il Movimento Cinque Stelle è una forza di governo e a capo del Ministero delle Infrastrutture siede il ministro pentastellato Toninelli, che sarà investito delle problematiche connesse al porto di Vibo Marina, il quale dovrà avere una sua precisa vocazione che, nei nostri programmi, è quella turistico-crocieristica, essendo posizionato al centro delle due capitali calabresi del turismo: Pizzo e Tropea. In caso di nostra affermazione nella prossima consultazione elettorale, solleciteremo la fine del commissariamento dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, nella cui competenza ricade il porto vibonese, per poter avviare la fase operativa che dovrà comprendere i necessari interventi infrastrutturali e l’incremento della movimentazione sia commerciale che crocieristica. Il porto – ha concluso Santoro – sarà al centro della nostra attenzione nella convinzione che questa importante infrastruttura dovrà costituire il volano economico dell’intero comprensorio vibonese”.

