«A febbraio scorso come gruppo Progressisti per Vibo avevamo preso un impegno: attuare un’importante operazione di pace fiscale con i contribuenti. Una manovra per oltre 50 milioni di euro di tributi locali che sarà approvata nel Consiglio comunale di lunedì 22 giugno. L’obiettivo è chiaro: dare ai “morosi” la possibilità di mettersi in regola, alleggerendo il peso di sanzioni e interessi, e consentire al Comune di recuperare risorse importanti».

A dirlo è il consigliere Antonio Scuticchio, già assessore comunale e componente del gruppo Progressisti per Vibo, che si è fatto promotore dell’approvazione della cosiddetta Rottamazione quinquies nell’assemblea di Palazzo Razza.

«Chi aderirà - spiega ancora Scuticchio -, potrà avere uno “sconto” consistente sulla cartella: 30 per cento circa su Tari, contravvenzioni e canone idrico, fino al 50 per cento sull'Imu. La definizione agevolata (o rottamazione quinquies) è anche un’occasione per il Comune di recuperare risorse. Dopo anni di difficoltà nella riscossione, c’è la possibilità di trasformare una massa enorme di crediti incerti in una concreta chance di risanamento e, di qui, liberare spesa corrente».

Infine la considerazione: «quando, insieme al gruppo e ad Antonio Lo Schiavo, abbiamo progettato l'adesione alla rottamazione, abbiamo visto una scelta che, se ben gestita, potrà portare benefici a tutti: ai cittadini, al bilancio comunale e alla qualità dei servizi della nostra comunità. Siamo fiduciosi che sarà così» conclude Scuticchio.