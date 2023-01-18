Da oltre tre anni si aspetta che venga nominato il presidente o reintegrato il precedente – Gregorio Paglianiti – il cui “defenestramento” è stato giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato

Si va verso l’ennesima proroga del commissariamento del Parco naturale regionale delle Serre. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha infatti nuovamente indicato Alfonsino Grillo quale commissario del Parco. La nomina di Grillo – ex sindaco di Gerocarne, ex consigliere regionale con la lista “Scopelliti presidente”, poi coordinatore provinciale di Ncd, attualmente è vicino a Forza Italia – alla guida del Parco era arrivata nel marzo dello scorso anno. Quindi ad ottobre una nuova proroga sino al 30 novembre ed ora la nuova indicazione da parte di Occhiuto. La nomina di presidente del Parco spetta invece al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, al quale nel maggio scorso la Comunità del Parco delle Serre ha inviato una rosa di nomi (Alfonso Grillo, Giuseppe Iervasi, Giuseppe Pellegrino, Giuseppe Macrì e Gregorio Paglianiti) da cui attingere per l’investitura del presidente che manca da tre anni.

Ricordiamo, inoltre, che nonostante una sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo il precedente “defenestramento” del presidente Gregorio Paglianiti, la Regione Calabria non ha sinora ottemperato attraverso al suo reintegro nella carica e dinanzi al Tribunale civile di Vibo è pendente una causa per stabilire la cifra dell’indennizzo dovuto dalla Regione a Paglianiti. Quest’ultimo negli scorsi mesi aveva posto una serie di interrogativi sulla opportunità, legittimità e inconferibilità dell’incarico commissariale allo stesso Alfonsino Grillo, in ragione di «una pendenza che l’ex consigliere regionale attende di definire davanti all’autorità giudiziaria di Reggio Calabria e di una condanna per danno erariale già definita con sentenza di condanna dalla Corte dei Conti».

