Gli auguri del sindaco Antonino Pezzo il quale ha ricordato l'importanza e l'impegno che denotano tale carica

E’ stato nominato il presidente del Consiglio comunale di Sant’Onofrio, Domenico Pezzo, il quale succede a Giuseppe Alibrandi che, proprio nei giorni scorsi si era dimesso dal suo ruolo di presidente del civico consesso e, libero da funzioni di garanzia e obblighi di imparzialità, ha costituito un nuovo gruppo consiliare. «Tale decisione – aveva spiegato Alibrandi – non nasce in attrito con la maggioranza” guidata dal sindaco Antonino Pezzo». E, in effetti, il neonato gruppo “Costruiamo il Futuro”, al quale hanno aderito anche altri due assessori, appoggerà l’esecutivo. Il primo cittadino, nell’evidenziare la rilevanza del ruolo di presidente del Consiglio comunale, ha dichiarato che: «Rivestire questa carica implica una grande responsabilità che richiede tanto impegno per assicurare al Consiglio la stabilità e la serenità necessarie a svolgere i propri compiti. Solo nel rispetto istituzionale e nel principio di leale collaborazione e arricchimento delle diversità, il Consiglio comunale può essere il luogo per avviare buone pratiche e percorsi virtuosi a beneficio della comunità. Sicuri delle potenzialità del nuovo presidente Pezzo – ha concluso – gli auguriamo buon lavoro».

