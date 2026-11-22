L'ex primo cittadino contesta il progetto di riaggregazione e solleva dubbi sulle conseguenze per i presidi istituzionali: «Le priorità sono sanità, infrastrutture e turismo»

Il futuro di Serra San Bruno è nella provincia di Vibo Valentia, non in un ritorno sotto l’amministrazione di Catanzaro. Ne è convinto Luigi Tassone, consigliere comunale, già sindaco della cittadina della Certosa e consigliere regionale, che interviene nel dibattito sul riassetto dei confini provinciali prendendo nettamente le distanze dalla proposta rilanciata dal sindaco Alfredo Barillari.

Un'iniziativa che Tassone definisce «demagogica, politicamente miope e, prima ancora, culturalmente piccola», invitando a spostare il confronto dalle appartenenze territoriali alle prospettive concrete di sviluppo dell'entroterra.

«Siamo a oltre trent'anni dalla nascita della provincia di Vibo Valentia – osserva – e rispetto a temi cruciali per il futuro del nostro territorio è tempo di calarsi nella realtà storica e smetterla con il populismo politico».

La Trasversale delle Serre e i nuovi collegamenti

Secondo l'ex primo cittadino, il dibattito dovrebbe partire dai cambiamenti che stanno interessando il territorio, a cominciare dalle infrastrutture. Tassone richiama in particolare i progressi nella realizzazione della Trasversale delle Serre, destinata a modificare sensibilmente i tempi di percorrenza tra l'entroterra, la costa ionica e il versante tirrenico.

«Sul lato ionico, la Trasversale delle Serre è a uno stato avanzato e in gran parte già fruibile, un'opera che ha iniziato a lenire l'isolamento storico del quale eravamo succubi. Sul versante tirrenico, nel tratto Vallelonga-Vazzano, i cantieri sono in corso e a lavori ultimati il collegamento con l'autostrada si ridurrà a circa venti minuti».

Uno scenario che, a suo giudizio, rende superata una discussione impostata sugli equilibri territoriali di trent'anni fa. «È questa la realtà geografica ed economica in cui ci muoviamo alle porte del 2027», sottolinea.

«Cambiare provincia non risolve i problemi»

Tassone contesta anche l'idea che l'eventuale ingresso nella provincia di Catanzaro possa tradursi automaticamente in maggiori opportunità per Serra San Bruno.

Pur riconoscendo l'esistenza di legami storici e affettivi con il Catanzarese, ricorda che anche quel territorio presenta profonde difficoltà economiche e sociali, soprattutto nelle aree interne. Cita, tra gli altri, i casi di Taverna, Sersale, Zagarise, Soveria Mannelli e Chiaravalle Centrale.

«Spostarsi di perimetro amministrativo non è la panacea di alcun problema; il rischio concreto è solo quello di diventare la periferia di un'altra periferia», sostiene.

L'ex consigliere regionale solleva inoltre una questione legata alle possibili ripercussioni sui servizi e sui presidi istituzionali. A suo avviso, la proposta di cambio di provincia non sarebbe stata accompagnata da approfondimenti tecnici sufficienti a chiarirne le conseguenze.

«Penso al distaccamento dei Vigili del Fuoco, alla Compagnia dei Carabinieri, al Commissariato di Polizia o agli indirizzi dell'Istituto Superiore: questi servizi rimarrebbero tali o subirebbero riduzioni e dimensionamenti? Non risulta alcuna interlocuzione istituzionale in merito».

Si tratta, precisa nella sostanza del suo intervento, di interrogativi che andrebbero affrontati prima di avviare un percorso amministrativo lungo e complesso.

Turismo, territorio e rapporti con la costa vibonese

L'alternativa indicata da Tassone è quella di una maggiore integrazione economica e turistica tra le Serre e la costa tirrenica vibonese.

«Serra San Bruno deve intensificare i rapporti commerciali e turistici con la provincia di Vibo Valentia, sfruttando la vicinanza con la capitale indiscussa del turismo calabrese, Tropea, che registra flussi internazionali di altissimo livello per almeno sei mesi l'anno, insieme a Pizzo e alle eccellenze della costa tirrenica».

L'obiettivo, secondo l'ex sindaco, dovrebbe essere quello di intercettare una parte dei flussi turistici costieri, valorizzando il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico dell'entroterra e costruendo un'offerta capace di collegare mare e montagna.

In questa prospettiva richiama anche l'esperienza del Gal Terre Vibonesi, al quale Serra San Bruno aveva aderito durante la sua amministrazione, e il lavoro avviato nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (Snai).

Le priorità: ospedale San Bruno, scuole e sicurezza

Il confronto sui confini provinciali, conclude Tassone, rischia di distogliere l'attenzione dalle questioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.

Tra queste indica il completamento del tratto Vallelonga-Vazzano della Trasversale delle Serre, il potenziamento delle scuole, la tutela dei presidi di sicurezza e soprattutto la difesa dell'ospedale San Bruno, alle prese con le criticità che interessano anche le altre strutture sanitarie delle aree montane calabresi.

«Dobbiamo lavorare per rilanciare l'intero territorio vibonese superando preconcetti ormai anacronistici», afferma.

E chiude con un nuovo affondo nei confronti della proposta di riaggregazione: «Invece di perdere tempo dietro a bandierine identitarie di piccolo cabotaggio politico, concentriamo le energie sulle vere priorità. Il resto è solo demagogia buona per la propaganda, ma sterile e dannosa per il futuro di Serra San Bruno».