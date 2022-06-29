Il primo cittadino Giovanni Macrì respinge le critiche e rilancia, mentre in molti rinunciano a parcheggiare sulle strisce blu e vanno via mancando totalmente quelle bianche. Ecco le interviste ad alcuni turisti

Non arretra di un passo, anzi rilancia: «È una decisione in linea con il nostro programma e con le strategie di sviluppo che fino ad oggi ci hanno premiato». Così il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, replica alle critiche piovute da più parti in merito alla decisione di aumentare la tariffa del parcheggio, portandola da 1,50 euro dello scorso anno a 3 euro l’ora. Il rincaro è stato applicato sul lungomare della cittadina turistica del Vibonese.

«Capisco che molti lamentino il caro ticket, ma è stata una decisione necessaria – si giustifica – a tutela dell’ambiente. Tropea – aggiunge – è assalita dalle auto e noi vorremmo limitare gli accessi soprattutto sul litorale». Il primo cittadino suggerisce quindi una soluzione alternativa per chi volesse raggiungere la spiaggetta dell’Isola: «Poco distanti ci sono altre due aree destinate alla sosta dei mezzi, il parcheggio della Pineta e quello dell’Annunziata, al costo di 1,50 l’ora. Dal primo luglio – tranquillizza – partirà il servizio navetta». [Continua in basso]

Giovanni Macrì insiste: «Ricordo a tutti che l’arenile tropeano è ridotto al lumicino, non abbiamo la capacità di accogliere chiunque. Ecco perché siamo stati costretti a mettere dei freni».

È consapevole che la sua sia stata una decisione impopolare, «ma i riscontri – dice – saranno positivi». Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale quella di acquistare, con i proventi del ticket e della tassa di soggiorno, il prestigioso Palazzo Giffoni. L’altro progetto è quello di attivare una navetta tutto l’anno e a tutte le ore del giorno. «Dobbiamo fare i conti con la realtà – ammette – se la domanda è mille e l’offerta è cento, dobbiamo necessariamente selezionare l’utenza, è una scelta necessaria».

Parcheggiare l’auto a ridosso di una delle spiagge più fotografate e ammirate al mondo, secondo il primo cittadino, non ha prezzo. Tant’è che il sindaco annuncia un nuovo rincaro: «C’è stato un errore di trascrizione – svela -. Siccome scrivo male, gli uffici hanno scambiato il 5 per un 3, altrimenti, già da quest’anno la tariffa sarebbe stata di 5 euro all’ora». Il caro ticket riguarda tutti: «Io mi devo occupare del benessere della cittadina – spiega -. Se qualche famiglia di Tropea ritiene il prezzo esagerato può raggiungere la spiaggia a piedi, proprio come faccio io». [Continua in basso]

Tra i progetti a lungo termine quello di rendere il lungomare un’area pedonale anche grazie ai Cis. E poi una stoccata finale il sindaco la lancia al consigliere di minoranza, Antonio Piserà che nei giorni scorsi aveva aspramente criticato la decisione del Comune: «In un Consiglio comunale di qualche mese fa – chiarisce il sindaco Macrì – lo stesso consigliere ebbe a chiedere di allargare le strisce blu e portare la tariffa a 5 euro. Bisogna avere memoria di ciò che si è detto in passato».

Ma basta recarsi sul lungomare a ridosso dell’Isola per carpire gli umori dei bagnanti. La spiaggia è affollata e i parcheggi blu sono tutti pieni. Al parchimetro un signore cerca di pagare con la carta di credito ma la macchinetta accetta solo contanti. «Tre euro all’ora e pure il disservizio? Meglio cambiare spiaggia, va…», esclama mentre abbandona l’idea di trascorrere la sua mattinata all’ombra dell’isola. La delusione si coglie nel volto di un altro bagnante che è tornato a ritirare l’auto: «Ho pagato 6 euro per due ore, una rapina». C’è anche chi è riuscito a trovare parcheggio in un’area poco distante: «Una persona che decide di trascorrere le sue ferie qui a Tropea, quanto deve pagare per un mese di parcheggio? – dice stizzito – L’equivalente di un affitto? È da incivili».

