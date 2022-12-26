Ecco quali saranno gli argomenti trattati a palazzo Luigi Razza durante l'ultima seduta pubblica del 2022

Tornerà a riunirsi giovedi 29 dicembre in prima convocazione alle 8:30 e, in eventuale seconda convocazione per il giorno seguente alle 9:30, il Consiglio comunale di Vibo Valentia con la trattazione di diversi argomenti. Tra le interrogazioni all’ordine del giorno, il consigliere di minoranza Stefano Soriano punterà sul tema relativo ai mercati generali, mentre Stefano Luciano tratterà l’argomento attinente ai lavori di Piazza Municipio da conciliarsi con il mercato e il parcheggio. Un’interrogazione, invece, relativa allo stato dell’arte redazione piani abbattimento barriere architettoniche, sarà posta da quindici consiglieri comunali: Miceli, Policaro, Santoro, Pisani, Scrugli, Soriano, Pugliese, Pilegi, Colloca, Franzè, Fatelli, Russo, Comito, Luciano e Lo Bianco. Durante la pubblica seduta di fine anno, saranno proposte alcune deliberazioni del consiglio comunale, tra cui gli interventi di somma urgenza nel territorio comunale per la messa in sicurezza della foce del torrente Antonucci, Rio Bravo a Vibo Marina, intervento in località Pennello, via A. Vespucci, via del Pescatore e via Emilia.

