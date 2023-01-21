Il consigliere Soriano denuncia la deformazione del manto stradale in una via importante della città che, a detta dei residenti, con il passaggio di mezzi pesanti farebbe tremare i palazzi

Era lo scorso novembre, quando, il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Vibo Valentia, Stefano Soriano, sottoponeva all’attenzione dell’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo le condizioni in cui versavano le strade del quartiere di Moderata Durant della città capoluogo. Ad oggi, il consigliere rileva che “nulla, nei fatti, è stato fatto per la riqualificazione della zona” e torna ancora una volta sulla questione per rivendicare un diritto dei cittadini residenti nel quartiere e di tutta la comunità in generale. [Continua in basso]

Con richiesta scritta, datata 11 novembre 2022 e indirizzata al primo cittadino e all’assessore ai Lavori Pubblici di Vibo, rispettivamente Maria Limardo e Giovanni Russo, il consigliere Soriano chiedeva “immediato intervento in via Sandro Pertini, a causa della presenza di una grossa deformazione del manto stradale, segnalatami da diversi cittadini residenti nei palazzi adiacenti, che – ha specificato il capogruppo del Pd – in occasione del transito degli autocarri sentono addirittura vibrare i palazzi”. Il documento del consigliere, concludeva con una richiesta di verifica e ripristino della sede stradale. Lo stato in cui continua a presentarsi la rete viaria del quartiere di Moderata Durant e, più precisamente via Sandro Pertini, a pochi passi dal Teatro comunale (non ancora ultimato) Stefano Soriano lo denuncia pubblicamente, ponendolo all’attenzione dei cittadini e, ancora una volta, dell’amministrazione comunale. Prosegue, dunque, il viaggio del capogruppo del Partito democratico al Comune di Vibo, Stefano Soriano, tra città capoluogo e frazioni per denunciare tutte quelle criticità che l’amministrazione Limardo non ha, a suo dire, affrontato e/o risolto. Il consigliere, infatti, nelle ultime settimane ha fatto il punto della situazione di varie aree, vie e siti di Vibo e frazioni, recandosi sui posti per constatarne le condizioni. Tra le ultime tappe del capogruppo del pd, il quartiere “Pennello” e la zona della Pinetina di Vibo Marina.

