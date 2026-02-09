La nomina dell’avvocato Ketty De Luca ad assessore al Bilancio del Comune di Vibo Valentia viene accolta con «soddisfazione» dal gruppo consiliare Democratici e Riformisti, che rivendica il percorso politico e la scelta maturata all’interno dell’area di riferimento. Nella nota diffusa dopo l’ufficializzazione dell’incarico, il gruppo sottolinea come l’indicazione sia arrivata «con lungimiranza dall’amico Enzo Mirabello».

Di contro, nella dichiarazione con cui il sindaco ha annunciato la chiusura del rimpasto di giunta, il primo cittadino ha fatto esplicito riferimento solo all’indicazione del consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci, senza citare Mirabello.

Il comunicato del gruppo consiliare di maggioranza insiste sul carattere condiviso della decisione, spiegando che «l’indicazione del nostro referente, Mirabello, è stata all’unanimità condivisa» e motivata dalla convinzione che «la competenza, la dedizione e la serietà che contraddistinguono il percorso professionale dell’avv. De Luca rappresentino qualità utili per perseguire gli importanti obiettivi che la città attende in attuazione del programma del sindaco Romeo». Un passaggio che lega direttamente la nomina al quadro più ampio dell’azione amministrativa e agli impegni assunti con i cittadini.

Nel testo emerge anche una lettura politica della scelta, definita come un tassello che «rafforza la validità del progetto riformista di Enzo Mirabello come intrapreso e sposato con convinzione dai Democratici e Riformisti». Un progetto che viene descritto come «un percorso con l’obiettivo chiaro di rafforzare l’area moderata del Partito Democratico, sia in città che nell’intera provincia», individuando nello stesso Mirabello «indiscutibile ed autorevole riferimento» di questa linea.

La nota si chiude con un messaggio rivolto direttamente alla nuova assessora: «A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà interpretare questo ruolo con la massima responsabilità e nell’interesse esclusivo della comunità vibonese».