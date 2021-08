Covid, contagi alti in Calabria: sono 250 i nuovi postivi. Il dato nel Vibonese

Sono 250 i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, due purtroppo i morti. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. I tamponi analizzati sono stati 2.443. Buone notizie sul fronte delle guarigioni: sono ben 231 i soggetti che si sono negativizzati.

I casi di oggi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 6 a Catanzaro, 87 a Cosenza, 1 a Crotone, 114 a Reggio Calabria, 32 a Vibo Valentia e 10 da altra regione o Stato estero.





I dati per ogni provincia

Catanzaro: Casi attivi 281 (15 in reparto, 1 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.400 (10.253 guariti, 147 deceduti);

Cosenza: casi attivi 955 (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 913 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.413 (22.830 guariti, 583 deceduti);

Crotone: casi attivi 266 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 261 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.763 (6.661 guariti, 102 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 1.541 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1505 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.500 (23.153 guariti, 347 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 198 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.627 (5.535 guariti, 92 deceduti);

L’Asp di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 7 residenti fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 117 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.