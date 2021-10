Soriano, nuovo passo in avanti per la Casa della salute: l’Asp approva il progetto di fattibilità

Con delibera del commissario straordinario dell’Asp di Vibo valentia (la numero1798 del 29 ottobre) è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della “Casa della salute” nella struttura sanitaria di Soriano Calabro. Ne danno contezza il comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima e l’amministrazione comunale di Soriano. [Continua in basso]

La casa della salute a Soriano

Più nel dettaglio, il progetto è articolato in tre stralci:

sistemazione aree piano terra per un importo di 228mila e 865euro;

per un importo di 228mila e 865euro; sistemazione aree primo piano per un importo di 223mila e 456 euro;

per un importo di 223mila e 456 euro; sistemazione facciata e copertura per un importo totale di 814mila e 574 euro.

Nell’atto dell’Azienda sanitaria viene spiegato che: «L’Asp di Vibo Valentia considera prioritaria la realizzazione di una nuova struttura poliambulatoriale e ha quindi provveduto a verificare la disponibilità degli spazi individuandoli nella struttura sanitaria di Soriano». [Continua in basso]

La soddisfazione del comitato pro ospedale

Per il comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima: «Si inizia ad intravedere la nascita di quella Casa della salute, per cui il comitato si sta battendo. Abbiamo insistito affinché questa struttura, ed i cittadini dell’Alto Mesima non fossero dimenticati, e che gli si ridia la dignità del diritto alla salute. Occorre ringraziare la commissaria Bernardi che ci ha sempre ascoltati e che crede quanto noi nella rinascita di questa struttura. Un ulteriore ringraziamento –aggiungono – va all’ing. Michela Soriano, che da mesi senza sosta lavora a questo progetto. Questo è l’inizio di un percorso lungo e tortuoso, ma il vento è cambiato e la nostra battaglia va avanti».



La notizia è stata accolta positivamente anche dall’amministrazione comunale: «Il primo importante passo verso l’apertura della Casa della Salute è stato fatto. Il sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano la dottoressa Bernardi per l’impegno con la promessa che saremo sempre vigili e pronti a spronarla per vedere finalmente tutelati i diritti di migliaia di cittadini dell’Alto Mesima calpestati da decenni di amministratori ciechi e di silenzio assoluto».