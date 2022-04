Covid Calabria, pochi casi ma 8 morti nelle ultime 24 ore: 2 decessi nel Vibonese

Calano tamponi e anche i nuovi positivi che in tutta la regione raggiungono quota 849. Oltre mille i guariti

Sono 849 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 4.353 tamponi. 8 i decessi di cui 1 Catanzaro, 3 Cosenza, 2 Reggio Calabria e 2 Vibo Valentia. +1 i ricoveri in terapia intensiva, +1 nei reparti ordinari. Tasso di positività al 19,50% e 1.124 guariti. I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +140, Cosenza +403, Crotone +60, Reggio Calabria +202, Vibo Valentia +27, Altra regione +17. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2840065 (+4.353). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 334415 (+849) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 7172 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 7079 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40147 (39875 guariti, 272 deceduti).

casi attivi 7172 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 7079 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40147 (39875 guariti, 272 deceduti). Cosenza: casi attivi 42569 (92 in reparto, 6 in terapia intensiva, 42471 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40943 (39909 guariti, 1034 deceduti).

casi attivi 42569 (92 in reparto, 6 in terapia intensiva, 42471 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40943 (39909 guariti, 1034 deceduti). Crotone: casi attivi 3772 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30403 (30188 guariti, 215 deceduti).

casi attivi 3772 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30403 (30188 guariti, 215 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 10338 (97 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119890 (119154 guariti, 736 deceduti).

casi attivi 10338 (97 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119890 (119154 guariti, 736 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 18260 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18616 (18450 guariti, 166 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 17 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Catanzaro comunica che il decesso a domicilio è avvenuto il 16 aprile.

