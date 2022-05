Covid Calabria, 2009 casi e 3 morti nel bollettino. Positivi in lieve aumento nel Vibonese

Sono 2.009 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria (ieri erano 694) dove si registrano anche 3 decessi e 3.093 guariti. Il tasso di positività è al 21,10%. +2 i ricoveri nei reparti ordinari Covid. Il bollettino regionale odierno riferisce a Catanzaro 520 casi, Cosenza 756, Crotone 223, Reggio Calabria 401, Vibo 100 (ieri erano 15) e altra regione 9. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.015.637 (+9.523). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 372.126 (+2.009) rispetto a ieri. [Continua in basso]

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6.289 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.218 in isolamento domiciliare); casi chiusi50.382 (50.090 guariti, 292 deceduti).

casi attivi 6.289 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.218 in isolamento domiciliare); casi chiusi50.382 (50.090 guariti, 292 deceduti). Cosenza: casi attivi 40.380 (74 in reparto, 2 in terapia intensiva, 40.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.965 (54.893 guariti, 1072 deceduti).

casi attivi 40.380 (74 in reparto, 2 in terapia intensiva, 40.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.965 (54.893 guariti, 1072 deceduti). Crotone : casi attivi 2.892 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.875 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.385 (35.160 guariti, 225 deceduti).

: casi attivi 2.892 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.875 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.385 (35.160 guariti, 225 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 5.666 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.607 in isolamento domiciliare); casi chiusi 133.650 (132.880 guariti, 770 deceduti)

: casi attivi 5.666 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.607 in isolamento domiciliare); casi chiusi 133.650 (132.880 guariti, 770 deceduti) Vibo Valentia: casi attivi 17.479 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.462 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.532 (21.362 guariti, 170 deceduti).

