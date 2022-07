Covid, 11 vittime e 1391 nuovi positivi in Calabria: la situazione nel Vibonese

Undici vittime e aumento dei ricoveri ospedalieri. È il dato delle ultime 24 ore sulla diffusione del Covid in Calabria. I decessi dall’inizio della pandemia sono 2.785. Oggi i contagi sono 1.391 con un tasso di positività del 23,68% (ieri 24,43%). In aumento, nel saldo tra ingressi e uscite, i ricoverati in area medica, +14 (328 il totale), e in terapia intensiva, +3 (18 il totale).

I casi attivi sono 73.560 (-8), gli isolati a domicilio 73.214 (-25) ed i nuovi guariti 1.388. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.453.170 con 482.724 positivi.

I nuovi contagi

I nuovi positivi sono così suddivisi: Cosenza + 416, Crotone +449, Reggio Calabria +294, Vibo Valentia +32, altra Regione o Stato Estero +32

Catanzaro : casi attivi 6.518 (68 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 73.237 (72.887 guariti, 350 deceduti)

: casi attivi 6.518 (68 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 73.237 (72.887 guariti, 350 deceduti) Cosenza : casi attivi 45.849 (123 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45.725 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89636 (88447 guariti, 1189 deceduti).

: casi attivi 45.849 (123 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45.725 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89636 (88447 guariti, 1189 deceduti). Crotone : casi attivi 2.863 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.028 (44.785 guariti, 243 deceduti).

: casi attivi 2.863 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.028 (44.785 guariti, 243 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 13.820 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.723 in isolamento domiciliare); casi chiusi 157.978 (157164 guariti, 814 deceduti).

: casi attivi 13.820 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.723 in isolamento domiciliare); casi chiusi 157.978 (157164 guariti, 814 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 2.523 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.505 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.820 (40.644 guariti, 176 deceduti).

