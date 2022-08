Covid, in Calabria 1.654 contagi e 2 decessi in 24 ore. Il dato nel Vibonese

Sono 1.654 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi e 1.506 guariti. Continuano a calare i ricoveri (-21). Effettuati nelle ultime 24 ore 5832 tamponi (tasso di positività al 28,36%). I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 336, Cosenza 416, Crotone 299, Reggio Calabria 330, Vibo Valentia 160, altra regione 113. [Continua in basso]

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 3.823 (32 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3.785 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83.635 (83.268 guariti, 367 deceduti).

Cosenza: casi attivi 51.965 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51.889 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95.556 (94.305 guariti, 1.251 deceduti).

Crotone: casi attivi 2.279 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2256 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49.719 (49.465 guariti, 254 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 6.102 (38 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6064 in isolamento domiciliare); casi chiusi 176.307 (175.469 guariti, 838 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.787 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.774 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.764 (43.586 guariti, 178 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 365 positivi di cui 29 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 416 nuovi positivi di cui 46 fuori regione.

Articoli correlati