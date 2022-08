Covid, in Calabria risalgono i contagi nelle ultime 24 ore. Il dato nel Vibonese

Sono 2.408 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che regista anche 5 decessi nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 1.584. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-6) e in Rianimazione (-1). Sono stati effettuati 8.589 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 28,04 (ieri era al 23,48%). [Continua in basso]

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 539, Cosenza 683, Crotone 198, Reggio Calabria 706, Vibo Valentia 169, altra regione 113

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.162 (49 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 84942 (84573 guariti, 369 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 52.386 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 52.326 in isolamento domiciliare); casi chiusi 97.273 (96.009 guariti, 1264 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.215 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50540 (50.285 guariti, 255 deceduti

– Reggio Calabria: casi attivi 5110 (41 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5069 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179161 (178321 guariti, 840 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2183 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2169 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44050 (43871 guariti, 179 deceduti).