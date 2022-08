Covid Calabria: 1.159 nuovi positivi e 2 decessi. I dati del Vibonese

Sono 1.159 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 5.603 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 20,69% (ieri era al 34,55%). Emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 2 decessi (entrambi a Cosenza) e 1.741 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +6 in area medica e +2 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 326 a Catanzaro, 389 a Cosenza, 12 a Crotone, 284 a Reggio Calabria, 100 a Vibo Valentia, 48 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4211 (48 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86127 (85756 guariti, 371 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 50486 (53 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 100798 (99525 guariti, 1273 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2212 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2201 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51164 (50908 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5130 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5074 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180448 (179606 guariti, 842 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2446 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44353 (44173 guariti, 180 deceduti).