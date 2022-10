Covid, in Calabria 981 nuovi contagi e 2 morti: uno è del Vibonese

Sono 981 i nuovi casi positivi in Calabria, a fronte di 4.513 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 21,74% . È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 2.227 guarigioni e 2 decesso (uno a Vibo e uno a Reggio). Scendono lievemente i ricoveri in area medica (-5) e in terapia intensiva (-1). I contagi odierni sono così distribuiti: 168 Catanzaro, 524 Cosenza, 71 Crotone, 168 Reggio Calabria, 44 Vibo Valentia, 6 altre regioni o Stati esteri. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2595 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2570 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94585 (94202 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5555 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 159993 (158677 guariti, 1316 deceduti).

– Crotone: casi attivi 482 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 473 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55788 (55522 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2162 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191428 (190568 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 629 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48834 (48646 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 530 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

