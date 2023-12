Covid, a Pizzo giornata di screening gratuiti

Con l’arrivo delle festività natalizie e il moltiplicarsi di occasioni di socialità aumenta il rischio di contrarre il Covid. A Pizzo, l’amministrazione comunale, in sinergia con la Protezione civile Pizzo, al fine di limitare il più possibile la diffusione del coronavirus, effettuerà un servizio di screening gratuito. L’appuntamento si terrà mercoledì 27 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sala consiliare dell’ente.

Contagi in famiglia

Nel 40% dei casi, emerge da uno studio coordinato dall’University of Oxford e pubblicato su Nature, i contagi avvengono in famiglia. Chi si ammala di Covid, in oltre di 4 casi su 5, ha contratto il virus attraverso il contatto prolungato (più di un’ora) con una persona positiva. «Quante probabilità ci sono di contrarre il virus SarsCoV2 dopo essere stati esposti? Praticamente tutti si sono posti questa domanda durante la pandemia di Covid-19», scrivono i ricercatori che, per rispondere a questa domanda hanno analizzato i dati relativi a 7 milioni di contatti a rischio notificati dalla app ‘Nhs Covid-19’. In maniera simile all’italiana ‘Immuni’, l’app che segnalava il contatto ravvicinato (meno di 2 metri per 15 minuti) con una persona positiva a Covid-19. Dallo studio, che ha come primo autore l’italiano Luca Ferretti, è emerso che il fattore che più aumenta le probabilità di contagio è la durata dell’esposizione: l’82% dei contagi avviene dopo un contatto di più di un’ora e il rischio di trasmissione cresce nel tempo al ritmo dell’1,1% per ogni ora che passa. Anche per questa ragione, la famiglia costituisce uno degli ambienti privilegiati di contagio: dall’analisi dei dati, anche se i familiari rappresentavano il 6% dei contatti, nell’ambito familiare si registrava il 40% dei contagi.

