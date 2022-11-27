Gli allievi hanno donato il sangue consapevoli che il ruolo del poliziotto non si limita a garantire la sicurezza dei cittadini ma contribuisce a tutelare la salute di tutti

Salute: Avis Basilicata, una donazione di sangue

La quinta edizione della “Maratona del Donatore” fa tappa a Vibo Valentia presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare sempre più la donazione di sangue. Protagonisti di questa giornata all’insegna della solidarietà sono stati i giovani allievi agenti della scuola di Polizia di Vibo Valentia del 218° Corso, i quali, dopo aver ricevuto degli incontri formativi con i referenti dell’Associazione “Donatori Volontari della Polizia di Stato”, hanno donato il sangue, consapevoli che il ruolo del poliziotto non debba limitarsi a garantire solamente la sicurezza dei cittadini, ma anche compiere gesti di solidarietà che contribuiscano a tutelare la salute dei cittadini.

