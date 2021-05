Covid, in Calabria 280 nuovi casi: 11 sono nel Vibonese

Sono 280 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.329 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 750.099 soggetti per un totale di 813.468 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 63.635, quelle negative 686.484. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.096 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 49.581 (+581 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 134, Catanzaro 58, Crotone 31, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 46. Gli attualmente positivi sono 12.958.

In Calabria continua a diminuire il numero complessivo dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 443 a 430 (-13). Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. La riduzione odierna riguarda sia l’area medica (-12 rispetto a ieri, per 402 ricoveri complessivi), sia le terapie intensive (-1 rispetto a ieri, per 28 ricoveri complessivi). A Catanzaro i ricoveri sono 65 (di cui 6 in terapia intensiva), a Cosenza 177 (di cui 14 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 141 (di cui 8 in terapia intensiva), a Crotone 23, a Vibo Valentia 18.