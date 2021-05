In Calabria altri 22mila vaccini tra Moderna e Johnson: dosi anche a Vibo

Fiale in arrivo a Cosenza, per poi essere distribuite in diversi centri della regione. Superato il traguardo del milione di somministrazioni

È previsto per questa mattina, domenica 30 maggio, l’arrivo di oltre 22mila vaccini destinati a tutta la Calabria. Si tratta di 7.100 dosi di “Moderna” e 15.150 “Janssen” (Johnson).



I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna i vaccini a Cosenza e procederanno alla distribuzione sul territorio regionale, raggiungendo infine Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questo caso in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.



Secondo l’ultimo report del Governo, aggiornato a questa mattina, in Calabria sono stati finora somministrati oltre un milione di vaccini (1.088.500). Le dosi utilizzate sono state il 95% di quelle consegnate, valore mai così vicino alla media nazionale che è del 95,1%.