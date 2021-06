Covid, cala la curva dei contagi in Calabria: oggi solo 7 casi

Sono solo sette i casi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. Un numero così basso non si registrava dalla fine della scorsa estate. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra pure 71 guarigioni e nessun decesso. I tamponi processati sono stati 1.021.

I casi attualmente positivi sono 5.445 di cui 5.373 in isolamento domiciliare, 66 in reparto ordinario e 6 in rianimazione. Da inizio pandemia, i contagi sono 68.912.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 1, Catanzaro 0, Crotone 2, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 4.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 177 (15 in reparto, 2 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); 9925 guariti, 143 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 4684 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4656 in isolamento domiciliare); 17762 guariti, 556 deceduti.

– Crotone: casi attivi 54 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); 6403 guariti, 100 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 341 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); 22414 guariti, 333 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 68 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); 5397 guariti, 92 deceduti.