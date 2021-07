Covid, in Calabria 122 nuovi contagi. Ecco la situazione nel Vibonese

In Calabria si registrano oggi 122 nuovi casi positivi al coronavirus, nessun decesso, due nuovi ricoveri e 79 guarigioni. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.894 i tamponi analizzati, il tasso di positività si attesta dunque al 6,44%.

I contagi di oggi sono così suddivisi nelle cinque province: 11 Catanzaro, 35 Cosenza, 28 Reggio Calabria, 15 Crotone, 8 Vibo Valentia. 25 riguardano poi altre regioni o Stati esteri. [Continua in basso]

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 165 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); 10.118 guariti, 144 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.497 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1465 in isolamento domiciliare); 21.601 guariti, 576 deceduti.

– Crotone: casi attivi 170 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); 6.511 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 648 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 624 in isolamento domiciliare); 22.835 guariti, 339 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 47 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); 5.493 guariti, 92 deceduti.

L’asp di Catanzaro comunica che dei 12 soggetti positivi uno è residente fuori regione. L’asp di Crotone comunica che dei 30 soggetti positivi 14 sono migranti ed uno residente fuori regione. L’asp di Reggio Calabria comunica che dei 36 soggetti positivi 8 sono migranti. L’asp di Cosenza comunica che dei 36 soggetti positivi uno è residente fuori regione.