Campagna vaccinale nel Vibonese: ecco i nuovi orari di apertura degli hub

La campagna di immunizzazione procede a tamburo battente, in una provincia che già a fine luglio era prima in Calabria per percentuale di popolazione che avevano già ricevuto entrambe le dosi del siero anti Covid. Ad oggi si procede con una media di 500 inoculazioni al giorno. A partire da domani, lunedì 30 agosto, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha disposto una rimodulazione dei giorni e degli orari di apertura dei sette hub vaccinali fissi presenti sul territorio provinciale. [Continua in basso]

Solo al PalaValentia di Vibo le porte rimarranno aperte tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18. Ecco, invece, quale sarà la situazione negli altri hub:

• Palazzetto dello Sport di Serra San Bruno giovedì dalle 9 alle 13;

• PalaBarone di Filadelfia venerdì dalle 15 alle 19;

• Palazzetto delle Sport di Ricadi mercoledì dalle 9 alle 19;

• Ospedale di Nicotera lunedì dalle 15 alle 20;

• Centro aggregazione sociale di Pizzo giovedì dalle 15 alle 19;

• Palazzetto dello Sport di Tropea domenica dalle 9 alle 13.

Orari e giorni di apertura rimarranno tali fino a nuove disposizione dell’Azienda sanitaria provinciale.