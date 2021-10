Covid, altra vittima nel Vibonese: sono 100 i morti da inizio pandemia

Arriva a 100 il numero delle vittime del coronavirus in provincia di Vibo Valentia da inizio pandemia. Un nuovo decesso, infatti, si è registrato nelle ultime ventiquattro ore. In tutta la Calabria sono stati 4 i morti e 132 i nuovi contagi: lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. I guariti sono 91, mentre vanno ancora giù i ricoveri: -3 nei reparti ordinari e -3 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I contagi di oggi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 7, Cosenza 32, Crotone 39, Reggio Calabria 39, Vibo Valentia 13, altra regione o Stato estero 2.

I morti sono relativi 1 a Cosenza, 1 a Crotone, 1 a Reggio e 1 a Vibo.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 134 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 122 in isolamento domiciliare); 11154 guariti, 156 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1296 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1266 in isolamento domiciliare); 25577 guariti, 646 deceduti;

– Crotone: casi attivi 228 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); 7871 guariti, 115 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 1140 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1072 in isolamento domiciliare); 28147 guariti, 395 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 126 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 121 in isolamento domiciliare); 6185 guariti, 100 deceduti.