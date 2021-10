Covid, in Calabria 65 nuovi casi e un morto. I dati del Vibonese

Sono 65 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 1.648 tamponi analizzati (tasso di positività al 3,94%). Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che registra anche un decesso (nella provincia di Reggio Calabria) e 131 guariti. Per quanto riguarda i ricoveri: sono -2 in area medica e +1 in terapia intensiva.

I contagi sono così suddivisi per provincia: Catanzaro 1, Cosenza 2, Crotone 1, Reggio Calabria 61 e Vibo Valentia 0. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 100 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); 11202 guariti, 156 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1235 in isolamento domiciliare); 25700 guariti, 647 deceduti;

– Crotone: casi attivi 217 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); 7916 guariti, 115 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 956 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); 28481 guariti, 398 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 163 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); 6196 guariti, 100 deceduti.