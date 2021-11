Covid: continuano a scendere i casi a Serra, ecco la situazione negli altri comuni vibonesi

La città di San Bruno un mese fa entrava in zona rossa: nonostante 8 nuovi positivi, oggi i numeri sono in miglioramento. Tante le guarigioni a Dinami e Pizzo, contagi stabili a Vibo

«Con otto guarigioni e otto nuovi casi positivi, i casi attualmente attivi restano undici. I nuovi casi sono tutti afferenti allo stesso nucleo familiare, già in isolamento da giorni, in cui erano stati riscontrati dei casi sospetti. Le persone positive sono tutte in buone condizioni». È quanto fa sapere il sindaco Alfredo Barillari circa la situazione contagi a Serra San Bruno, ricordando inoltre che anche oggi proseguirà l’iniziativa Open Vax Days, dalle ore 14 alle 20.

Il comune delle Serre sembra così, pian piano, scorgere la fine del tunnel dopo l’emergenza Covid che proprio un mese fa, il 13 ottobre, lo vedeva entrare in zona rossa e restarci per dieci giorni, dopo i focolai partiti dalle scuole e il successivo espandersi del contagio. [Continua in basso]

Covid, i contagi per ogni comune

E la situazioni migliora anche negli altri paesi del circondario. A Soriano, stamattina, è stata l’amministrazione comunale a fornire un aggiornamento: aumentano i guariti e attualmente i positivi sono 7. Va meglio pure a Sorianello, che nelle ultime settimane ha pianto due giovani vittime: qui i casi attivi ad oggi sono 13.

Dinami e Pizzo, poi, che fino a pochi giorni fa contavano più di cinquanta casi ciascuno, hanno avuto entrambe un boom di guarigioni, tant’è che ad oggi i contagi sono 30 nel comune montano e 28 in quello costiero.

Più o meno stabile la situazione a Vibo Valentia (69 casi) e San Gregorio d’Ippona (23). Di seguito la tabella con i contagi di tutti i comuni della provincia, nell’ultimo aggiornamento fornito dall’Asp di Vibo (12 novembre, ore 18.30).