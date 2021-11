Terza dose, anche nel Vibonese vax day fino a domenica: ecco dove e quando

È partita oggi l'iniziativa della Protezione civile che vedrà impegnati 38 centri vaccinali in tutta la regione. Vi si potranno recare over 60, sanitari e persone fragili

È partita oggi e si protrarrà fino a domenica 14 novembre l’iniziativa della Protezione civile della Calabria, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere, per promuovere la terza dose del vaccino anti Covid. L’iniziativa, denominata Open Vax Days, é stata fortemente voluta, riferisce la Protezione civile, dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Sarà possibile, quindi, presentarsi senza bisogno di prenotazione nei 38 punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale. [Continua in basso]

Chi può ricevere la terza dose

Al momento, informa ancora la Protezione civile, i soggetti che possono ricevere la terza dose di vaccino sono gli over 60, il personale sanitario e le persone fragili che risultano avere patologie come malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di down, grave obesità. Agli hub vaccinali potranno presentarsi anche coloro che non hanno ricevuto ancora la prima dose di vaccino. Inoltre, in alcuni punti vaccinali sarà possibile ricevere nella stessa giornata e in contemporanea il vaccino antinfluenzale, come autorizzato dal Ministero della Salute.

I punti vaccinali attivi nel Vibonese