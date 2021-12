Covid: in Calabria crescono i ricoveri, tanti i contagi nel Vibonese

Sono 189 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte però di molti pochi tamponi rispetto a ieri: 3.500. Il tasso di positività si mantiene comunque alto: 5,40%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 4 morti e 215 guarigioni. Continua la crescita dei ricoveri: sono ben 12 in più in area medica e 1 in più nelle terapie intensive. [Continua in basso]

Covid, contagi e morti

I contagi di oggi sono così divisi: 2 a Catanzaro, 10 a Cosenza, 18 a Crotone, 104 a Reggio Calabria, 55 a Vibo Valentia.

I morti sono relativi: 1 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 1 a Crotone.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 704 (26 in reparto, 4 in terapia intensiva, 674 in isolamento domiciliare); 11.850 guariti, 170 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 2.431 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.340 in isolamento domiciliare); 27.726 guariti, 690 deceduti.

– Crotone: casi attivi 258 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare); 8.963 guariti, 123 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 2.550 (54 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.489 in isolamento domiciliare); 31.901 guariti, 429 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 601 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 591 in isolamento domiciliare); 7.289 guariti, 109 deceduti.



Si precisa che nel bollettino del 12/12/2021 i casi totali dell’Asp di Reggio Calabria sono stati indicati in numero di 34.604 anziché come effettivamente 34.776.