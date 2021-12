Emergenza Covid, record di contagi sul territorio comunale di Mileto

Cresce la preoccupazione tra la popolazione residente sul territorio. Diversi sono anche i ricoverati in ospedale per via delle complicazioni da Coronavirus

Record di positivi al Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. Nelle ultime ore, il totale delle persone alle prese con il Coronavirus ha superato la soglia dei 100, nonostante nel frattempo si contino anche 14 casi di guarigione. Gli attuali contagiati sono 102 per la precisione. Cinque di questi a causa della gravità della situazione risultano ricoverati in ospedale. Numeri così alti riportano indietro le lancette alla prima ondata della pandemia. E la curva, purtroppo, almeno per il momento non sembra destinata a scendere. Com’è del resto comprensibile, cresce l’allarme e la preoccupazione tra la popolazione residente sul territorio. Gli ultimi dati della pandemia sono stati comunicati dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, «dopo un’interlocuzione con i sanitari dell’Asp di Vibo Valentia». [Continua in basso]

Le persone attualmente positive al Covid-19 risiedono: 32 a Mileto centro, 48 a Paravati, 13 a Comparni e 9 a San Giovanni. Permane la criticità della situazione nell’ambiente scolastico. Tanti, infatti, sono purtroppo gli alunni, e non solo, che ancora oggi devono fare i conti con la pandemia. In questo contesto, la mappa dei contagi indica: 23 positivi nei 5 plessi dell’Istituto comprensivo, 4 nella Ragioneria, 4 nell’asilo privato Santa Chiara e 1 nell’asilo privato San Giuseppe. La situazione Covid-19, com’è evidente, nella città sede di diocesi continua a non essere delle migliori. Neanche nelle scuole, nonostante dallo scorso 13 dicembre il sindaco Giordano abbia sospeso le attività in presenza nei plessi di ogni ordine e grado. Se ne riparlerà il nuovo anno, a conclusione delle festività natalizie, numeri della pandemia permettendo.